Разработчика антивирусного ПО McAfee нашли мертвым в испанской тюрьме - СМИ

Разработчика антивирусного ПО McAfee нашли мертвым в испанской тюрьме - СМИ

Тело магната обнаружили в камере без признаков жизни.

75-летнего Джона Макафи, создателя антивирусного программного обеспечения McAfee, нашли мертвым в испанской тюрьме.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на правительственного чиновника.

Всего за пару часов до этого испанский суд вынес предварительное решение об экстрадиции магната в США, где его обвиняют в неуплате налогов.

А потом охранники тюрьмы обнаружили тело магната в камере без признаков жизни. Медицинская бригада тюрьмы констатировала смерть Макафи.

Анонимный источник в правительстве подтвердил СМИ, что это был Макафи.

По данным издания Nypost, Джон Макафи покончил с собой.

Заметим, что прокуратура штата Теннесси обвинила Макафи в уклонении от уплаты налогов от доходов, полученных от продвижения криптовалют, а также от публичных выступлений и продажи прав на создание биографического документального фильма в период с 2014 по 2018 год.

В 2020 года Макафи был задержан в аэропорту Барселоны по обвинению в уклонении от уплаты налогов в США.

Напомним, что ранее в Нью-Йорке в камере тюрьмы обнаружили тело миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в секс-торговли несовершеннолетними девушками.

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