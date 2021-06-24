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В Беларуси вспыхнул пожар на ГРЭС: местные жители остались без света 

В Беларуси вспыхнул пожар на ГРЭС: местные жители остались без света 

ГСЧС

Из-за пожара было нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов в Могилевской и Витебской областей.

Поздно вечером 23 июня в Беларуси вспыхнул пожар на территории Лукомльской ГРЭС. Пожарники выехали на вызов.

Об этом говорилось в Telegram-аккаунте МЧС в Беларуси.

Произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции. Из-за повреждения измерительного трансформатора напряжения и возникшего  пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов в Могилевской и Витебской областей. 

Официальную информацию подтвердили и местные жители, которые остались без света. Они начали публиковать фото в Telegram. 

Загорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ (2 секция) на Лукомльской ГРЭС в г. Новолукомль было ликвидировано. Пострадавших нет, сообщили в МЧС. Электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей восстановили. 

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