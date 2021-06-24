В Беларуси вспыхнул пожар на ГРЭС: местные жители остались без света 

Из-за пожара было нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов в Могилевской и Витебской областей.
Поздно вечером 23 июня в Беларуси вспыхнул пожар на территории Лукомльской ГРЭС. Пожарники выехали на вызов.
Об этом говорилось в Telegram-аккаунте МЧС в Беларуси.
Произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции. Из-за повреждения измерительного трансформатора напряжения и возникшего пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов в Могилевской и Витебской областей.
Официальную информацию подтвердили и местные жители, которые остались без света. Они начали публиковать фото в Telegram.
Загорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ (2 секция) на Лукомльской ГРЭС в г. Новолукомль было ликвидировано. Пострадавших нет, сообщили в МЧС. Электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей восстановили.
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