РДК устроил диверсию на российской железной дороге – видео

Русский добровольческий корпус показал операцию на стальной дороге РФ.
Бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК) в ночь на 20 января устроили диверсию на железной дороге в Новосибирской области РФ.
Об этом РДК сообщил в Telegram-канале.
"Мы уже много раз говорили, что быть бойцом РДК можно и не будучи в Украине! Вполне возможно, что именно ваша акция гражданского неповиновения станет той искрой, которая зажжет очистительное пламя в вашем родном крае", — говорится в сообщении.
Бойцы РДК пустили под откос поезд, перевозивший ценный груз – топливо.
Напомним, РДК устроил рейд в Брянской области (видео операции).
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