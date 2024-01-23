РДК устроил диверсию на российской железной дороге – видео

Бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК) в ночь на 20 января устроили диверсию на железной дороге в Новосибирской области РФ.

Об этом РДК сообщил в Telegram-канале.

"Мы уже много раз говорили, что быть бойцом РДК можно и не будучи в Украине! Вполне возможно, что именно ваша акция гражданского неповиновения станет той искрой, которая зажжет очистительное пламя в вашем родном крае", — говорится в сообщении.

Бойцы РДК пустили под откос поезд, перевозивший ценный груз – топливо.

Напомним, РДК устроил рейд в Брянской области (видео операции).

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