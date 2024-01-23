Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РДК влаштував диверсію на російській залізниці – відео

РДК влаштував диверсію на російській залізниці – відео

Диверсія РДК на залізниці у Новосибірській області / Фото: скриншот

Російський добровольчий корпус показав операцію на залізниці РФ.

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) у ніч проти 20 січня влаштували диверсію на залізниці у Новосибірській області РФ. 

Про це РДК повідомив в Telegram-каналі.

"Ми вже багато разів говорили, що бути бійцем РДК можна і не будучи в Україні! Цілком можливо, що саме ваша акція громадянської непокори стане тією іскрою, яка запалить очисне полум'я у вашому рідному краї", - йдеться у повідомленні.

Бійці РДК пустили під укіс поїзд, який перевозив цінний вантаж – паливо.

Нагадаємо, РДК влаштував рейд у Брянській області (відео операції).

Читайте також:

Диверсія РДК на російській залізниці

Диверсія РДК на російській залізниці

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація