РДК влаштував диверсію на російській залізниці – відео

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) у ніч проти 20 січня влаштували диверсію на залізниці у Новосибірській області РФ.

Про це РДК повідомив в Telegram-каналі.

"Ми вже багато разів говорили, що бути бійцем РДК можна і не будучи в Україні! Цілком можливо, що саме ваша акція громадянської непокори стане тією іскрою, яка запалить очисне полум'я у вашому рідному краї", - йдеться у повідомленні.

Бійці РДК пустили під укіс поїзд, який перевозив цінний вантаж – паливо.

Нагадаємо, РДК влаштував рейд у Брянській області (відео операції).

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