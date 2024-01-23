РДК влаштував диверсію на російській залізниці – відео

Російський добровольчий корпус показав операцію на залізниці РФ.
Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) у ніч проти 20 січня влаштували диверсію на залізниці у Новосибірській області РФ.
Про це РДК повідомив в Telegram-каналі.
"Ми вже багато разів говорили, що бути бійцем РДК можна і не будучи в Україні! Цілком можливо, що саме ваша акція громадянської непокори стане тією іскрою, яка запалить очисне полум'я у вашому рідному краї", - йдеться у повідомленні.
Бійці РДК пустили під укіс поїзд, який перевозив цінний вантаж – паливо.
Нагадаємо, РДК влаштував рейд у Брянській області (відео операції).
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