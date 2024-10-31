РФ оштрафовала крупнейшую технологическую компанию мира Google за блокировку пророссийских каналов на YouTube.

Об этом сообщает CNN.

Компания Google якобы задолжала Кремлю свыше 2 ундецильона рублей – это число 2 с 36 нулями – после отказа уплатить штрафы, продолжающие накапливаться из-за блокирования пророссийских каналов на YouTube.

Невероятная сумма штрафа равна 20 декциллионам долларов или примерно 20 миллиардов триллионов триллионов долларов, что превышает размер мировой экономики.

По данным Международного валютного фонда, мировой валовой внутренний продукт составляет 110 триллионов долларов, что выглядит скромно по сравнению с суммой штрафа. Стоит заметить, что материнская компания Google Alphabet составляет около 2 триллионов долларов.

Российское государственное агентство ТАСС сообщило на этой неделе, что ранее российский суд обязал Google восстановить YouTube-каналы — многие из которых были заблокированы с 2022 года — или столкнуться с нарастающими еженедельно штрафами.

На вопрос о данном иске во время разговора с журналистами в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признался, что «не может правильно произнести эту цифру». Спикер отметил, что эта потрясающая сумма «наполнена символизмом».

Как считает Песков, Google "не должен ограничивать деятельность русских вещателей на своей платформе".

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