Россия готовит испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем — CNN

Исследователь Института международных исследований Миддлбери назвал ракету "летающим Чернобылем".

Россия в Арктике готовится провести новое испытание крылатой ракеты "Буревестник" ("Skyfall") с ядерной энергетической установкой.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, которые опубликовало CNN.

Снимки, сделанные 16 августа коммерческой компанией Capella Space, свидетельствуют, что Россия ведет работу для испытания ракеты на пусковой площадке, расположенном недалеко от Полярного круга. Речь идет о полигоне в Паньково на архипелаге Новая Земля.

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Недавно Россия опубликовала "сообщение морякам", которое предупреждает об опасных операциях, которые будут проведены с 15 по 20 августа вблизи Паньково.

Эксперты Института международных исследований Миддлбери заметили, что россияне построили хранилище для защиты ракет. Также рядом есть много транспортных контейнеров.

CNN

"Применение ядерного реактора позволило бы крылатой ракете получить неограниченную дальность полета под радарами и перехватчиками противоракетной обороны США", — сказал исследователь Института Джеффри Льюис.

Он назвал ракету "летающим Чернобылем".

В издании предполагают, что Россия модернизирует свою стратегическое ядерное оружие, чтобы противостоять США и НАТО, а также претендовать на роль главной военной державы.

"Это вызывает опасения относительно очередной гонки ядерных вооружений, поскольку США также приступают к обновлению своего ядерного арсенала", — отмечают в издании.

Ранее сообщалось, почему Кремль наращивает военное присутствие в Арктике и причем здесь глобальное потепление.

Напомним, что Россия провела военные учения в Арктике с использованием атомных подводных лодок.

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