Российский рубль упал до исторического минимума

Национальная валюта РФ продолжает терять стоимость по отношению к доллару и евро.

Во время валютных торгов на рынке Forex российский рубль ускорил свое падение по отношению к доллару и евро.

Как свидетельствуют данные Forex, на вечер понедельника, 7 марта, доллар и евро торговались на исторических максимумах.

В частности, доллар достиг отметки 154 рубля (+26,4%), евро находился на уровне 168,08 рубля (+47,48%)

По данным Forex, накануне вторжения России в Украину, 23 февраля, доллар стоил 82 рубля.

Резкий обвал российского рубля в России стал причиной забастовок, которые устраивали, в частности, иностранные работники в Татарстане, которым выплатили заработную плату, которая, согласно заключенным договорам, привязана к американской валюте, по старому курсу доллара — в пределах 90 рублей за доллар .

Напомним, в России люди начинают забирать деньги из банков, потому что понимают, что рубль обесценивается вдвое только официально, а реально – втрое.

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