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Кулеба пообщался с британской коллегой: что говорили

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Кулеба пообщался с британской коллегой: что говорили

Associated Press

Дипломат пообщался о практических шагах по дальнейшему укреплению обороноспособности Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с министерством иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о практических шагах по дальнейшему укреплению обороноспособности Украины.

Об этом украинский дипломат написал в Twitter.

"Телефоном говорил с Лиз Трасс о практических шагах по дальнейшему укреплению обороноспособности Украины. Я подчеркнул неотложную потребность ввести новые санкции против России за ее длительные варварские военные преступления в Украине", — отметил Кулеба.

Он также поблагодарил Соединенное Королевство за поддержку Украины в это важное время.

Напомним, что страну-агрессорку не исключат из Организации объединенных наций. Украинский дипломат, отвечая на вопрос о вероятности исключения РФ из ООН, отметил, что этого не может произойти. "Россию не смогут исключить из ООН", – сказал Кулеба.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что его встреча с главой российского МИД Сергеем Лавровым состоится 10 марта.

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