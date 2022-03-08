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Кулеба поспілкувався з британською колегою: що говорили

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Кулеба поспілкувався з британською колегою: що говорили

Associated Press

Дипломат поспілкувався про практичні кроки щодо подальшого зміцнення обороноздатності України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс про практичні кроки щодо подальшого зміцнення обороноздатності України.

Про це український дипломат написав у Twitter. 

"Телефоном говорив з Ліз Трасс про практичні кроки щодо подальшого зміцнення обороноздатності України. Я підкреслив нагальну потребу ввести нові санкції проти Росії за її тривалі варварські військові злочини в Україні", - зауважив Кулеба.

Він також подякував Сполученому Королівству за підтримку України у цей важливий час.

Нагадаємо, що країну-агресорку не виключать з Організації об'єднаних наційУкраїнський дипломат, відповідаючи на запитання про ймовірність виключення РФ з ООН, зазначив, що цього не може статись. "Росію не зможуть виключити з ООН", - сказав Кулеба. 

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що його зустріч з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим відбудеться 10 березня.

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