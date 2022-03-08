Кулеба поспілкувався з британською колегою: що говорили

Дипломат поспілкувався про практичні кроки щодо подальшого зміцнення обороноздатності України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс про практичні кроки щодо подальшого зміцнення обороноздатності України.
Про це український дипломат написав у Twitter.
Call with @trussliz on practical steps to further strengthen Ukraine’s defense capabilities. I underscored the urgent need to impose new sanctions on Russia for its continued barbaric war crimes in Ukraine. Grateful to the UK for standing by Ukraine at this critical time.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 7, 2022
"Телефоном говорив з Ліз Трасс про практичні кроки щодо подальшого зміцнення обороноздатності України. Я підкреслив нагальну потребу ввести нові санкції проти Росії за її тривалі варварські військові злочини в Україні", - зауважив Кулеба.
Він також подякував Сполученому Королівству за підтримку України у цей важливий час.
Нагадаємо, що країну-агресорку не виключать з Організації об'єднаних націй. Український дипломат, відповідаючи на запитання про ймовірність виключення РФ з ООН, зазначив, що цього не може статись. "Росію не зможуть виключити з ООН", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що його зустріч з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим відбудеться 10 березня.
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