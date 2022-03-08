Російський рубль упав до історичного мінімуму

Національна валюта РФ продовжує втрачати вартість відносно долара та євро.

Під час валютних торгів на ринку Forex російський рубль прискорив своє падіння стосовно долара та євро.

Як свідчать дані Forex, станом на вечір понеділка, 7 березня, долар та євро торгувалися на історичних максимумах.

Зокрема, долар сягнув позначки 154 рублів (+26,4%), євро перебував на рівні 168,08 рубля (+47,48%)

За даними Forex, напередодні вторгнення Росії до України, 23 лютого, долар коштував 82 рублі.

Різкий обвал російського рубля в Росії став причиною страйків, які влаштовували, зокрема, іноземні працівники в Татарстані, яким виплатили заробітну плату, яка, відповідно до укладених договорів, прив’язана до американської валюти, за старим курсом долара — у межах 90 рублів за долар.

Нагадаємо, в Росії люди починають забирати гроші з банків, бо розуміють, що рубль знецінюється вдвічі тільки офіційно, а реально ­– втричі.

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