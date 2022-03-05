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Богатые россияне в панике скупают роскошные украшения и часы

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Богатые россияне в панике скупают роскошные украшения и часы

Bulgari / Associated Press

Скупают ювелирные изделия и часы, которые могут иметь высокую стоимость при перепродаже, поскольку рубль продолжает падать.

Богатые россияне в панике скупают роскошные украшения и часы, которые могут иметь высокую стоимость при перепродаже, поскольку страна по-прежнему находится в состоянии финансового кризиса из-за разрушительных западных санкций, введенных после вторжения Владимира Путина в Украину .

Ювелирный бренд Bulgari наблюдает рост продаж ювелирных изделий в своих российских магазинах за последние несколько дней после международных санкций, введенных в отношении Путина, которые ограничили движение наличных денег, пишет Daily Mail.

Многие богатые жители страны стремились потратить большие деньги на роскошные украшения и часы, которые могут иметь высокую стоимость при перепродаже, поскольку курс рубля продолжает падать.

Ранее, напомним, ювелирный дом Cartier приостановил коммерческую деятельность в России.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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