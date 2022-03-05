Богатые россияне в панике скупают роскошные украшения и часы

Богатые россияне в панике скупают роскошные украшения и часы

Скупают ювелирные изделия и часы, которые могут иметь высокую стоимость при перепродаже, поскольку рубль продолжает падать.

Богатые россияне в панике скупают роскошные украшения и часы, которые могут иметь высокую стоимость при перепродаже, поскольку страна по-прежнему находится в состоянии финансового кризиса из-за разрушительных западных санкций, введенных после вторжения Владимира Путина в Украину .

Ювелирный бренд Bulgari наблюдает рост продаж ювелирных изделий в своих российских магазинах за последние несколько дней после международных санкций, введенных в отношении Путина, которые ограничили движение наличных денег, пишет Daily Mail.

Многие богатые жители страны стремились потратить большие деньги на роскошные украшения и часы, которые могут иметь высокую стоимость при перепродаже, поскольку курс рубля продолжает падать.

Ранее, напомним, ювелирный дом Cartier приостановил коммерческую деятельность в России.