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Словения объявила об окончании эпидемии коронавируса в стране

Словения объявила об окончании эпидемии коронавируса в стране

Associated Press

В то же время глава Минздрава страны призвал продолжать вакцинацию.

Глава министерства здравоохранения Словении заявил, что в стране формально закончилась эпидемия коронавируса.

Об этом Янез Поклукар сказал 16 июня в своем видеообращении, которое опубликовали в Twitter Минздрава страны.

"Это маленький шаг для человека и огромный шаг для европейского общества", — сказал он и добавил, что вакцинация по-прежнему является "ключевой мерой сохранения здоровья без которой нельзя представить будущего".

Напомним, с 15 июня в стране ослабили карантин и приостановили действие чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

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