Словения объявила об окончании эпидемии коронавируса в стране

В то же время глава Минздрава страны призвал продолжать вакцинацию.
Глава министерства здравоохранения Словении заявил, что в стране формально закончилась эпидемия коронавируса.
Об этом Янез Поклукар сказал 16 июня в своем видеообращении, которое опубликовали в Twitter Минздрава страны.
Minister Poklukar ob zaključku zasedanja Sveta tudi na temo zaključka epidemije: "To je majhen korak za posameznika in velik korak za evropsko družbo." ➡️➡️➡️ Več v videu: pic.twitter.com/jY42qHgaeG— Ministrstvo za zdravje (@MinZdravje) June 15, 2021
"Это маленький шаг для человека и огромный шаг для европейского общества", — сказал он и добавил, что вакцинация по-прежнему является "ключевой мерой сохранения здоровья без которой нельзя представить будущего".
Напомним, с 15 июня в стране ослабили карантин и приостановили действие чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией коронавируса.