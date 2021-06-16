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Словенія оголосила про закінчення епідемії коронавірусу в країні

Словенія оголосила про закінчення епідемії коронавірусу в країні

Associated Press

Водночас голова МОЗ країни закликав продовжувати вакцинацію.

Очільник міністерства охорони здоров'я Словенії заявив, що в країні формально закінчилася епідемія коронавірусу.

Про це Янез Поклукар сказав 16 червня своєму відеозверненні, яке опублікували у Twitter МОЗ країни.

"Це маленький крок для людини і великий крок для європейського суспільства", - сказав він та додав, що вакцинація як і раніше є "ключовою мірою збереження здоров'я без якої не можна уявити майбутнього".

Нагадаємо, від 15 червня в країні послабили карантин та припинили дію надзвичайного стану, оголошеного у зв'язку з пандемією коронавірусу.

 

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