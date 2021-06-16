Словенія оголосила про закінчення епідемії коронавірусу в країні

Водночас голова МОЗ країни закликав продовжувати вакцинацію.
Очільник міністерства охорони здоров'я Словенії заявив, що в країні формально закінчилася епідемія коронавірусу.
Про це Янез Поклукар сказав 16 червня своєму відеозверненні, яке опублікували у Twitter МОЗ країни.
Minister Poklukar ob zaključku zasedanja Sveta tudi na temo zaključka epidemije: "To je majhen korak za posameznika in velik korak za evropsko družbo." ➡️➡️➡️ Več v videu: pic.twitter.com/jY42qHgaeG— Ministrstvo za zdravje (@MinZdravje) June 15, 2021
"Це маленький крок для людини і великий крок для європейського суспільства", - сказав він та додав, що вакцинація як і раніше є "ключовою мірою збереження здоров'я без якої не можна уявити майбутнього".
Нагадаємо, від 15 червня в країні послабили карантин та припинили дію надзвичайного стану, оголошеного у зв'язку з пандемією коронавірусу.