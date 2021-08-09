Смерть на вечеринке: в Мексике застрелили восемь человек

Смерть на вечеринке: в Мексике застрелили восемь человек

В последние месяцы наблюдается всплеск насилия с использованием огнестрельного оружия.

Массовое убийство случилось в мексиканском штате Гуанахуато, где неизвестные застрелили восемь человек, накануне в том же районе были убиты четыре человека.

Об этом пишет Sol de Irapuato со ссылкой на местные власти.

"В ночь на воскресенье были убиты семеро мужчин и одна женщина, которые собрались на вечеринке в районе Санта-Мария", — говорится в сообщении

Глава местного МВД Либия Гарсия в сервисе микроблогов в Twitter пообещала найти виновных и сейчас дело расследуется совместно с министерством общественной безопасности и прокуратурой штата.

Ранее в том же муниципалитете произошло нападение на магазин спиртных напитков, в результате которого были убиты четыре мужчины, а три женщины получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

Заметим, что районе Санта-Мария в последние месяцы наблюдается всплеск насилия с использованием огнестрельного оружия.

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