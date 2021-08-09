Гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять последствия наших поступков.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 августа 2021 рассказывает, что Близнецы м мешают комплексы, а Девам стоит оценить шансы на всех.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Десятка мечей"
Время браться за работу. В отношениях будет больно. На работе избегайте конфликтов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Дьявол"
Впереди — новые искушения. В любви попробуйте что-то новое. На работе ожидайте новых вызовов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Луна"
Ваши комплексы вам мешают. В отношениях скрытое вылезет на поверхность. В рабочих вопросах остерегайтесь "подводных камней".
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Впереди — новые победы. Однако стоит к ним уверенно двигаться в отношениях. На работе ожидайте новых достижений.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Освойте себя. В отношениях проявите активность. На работе уверенно двигайтесь вперед.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Перед движением вперед изрядно оцените свои шансы на успех. В любви проверьте партнера. На работе не закапывайте свой талант в землю.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король жезлов"
Проявите характер. В отношениях не поддавайтесь на провокации. В рабочих вопросах продемонстрируйте характер.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Вы достигли успеха. Двигайтесь в этом направлении и в дальнейшем. Наслаждайтесь отношениями. В работе позаботьтесь о месте основания своего дела.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Тройка мечей"
Ожидайте новых вызовов. В отношениях вам могут разбить сердце. На работе остерегайтесь врагов.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Король кубков"
Прислушайтесь к мудрым советам. В любви раскройте ваше сердце шире. На работе слушайте голоса сердца.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка жезлов"
Будет трудно, но вы справитесь. В отношениях распределяйте испытания на двоих. В рабочих вопросах будет сложно.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Начинать что-то новое. В любви отправляйтесь куда-то вместе. На работе попробуйте начать новый проект.
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