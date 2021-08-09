Как загорать правильно и безопасно: советы

Как загорать правильно и безопасно: советы

Защищайте глаза и правильно подбирайте солнцезащитные очки.

Кто не любит нежиться на солнышке у моря? Этот тренд никогда не выходит из моды. Однако, так ли это безопасно, как кажется? "Здорового загара" — не существует. Даже используя солнцезащитный крем, загорать опасно. Чрезмерное облучение может представлять риск появления солнечных ожогов, преждевременного старения и рака кожи.

Об этом центр общественного здоровья Украины сообщил в Telegram-канале.

Помните, что рак кожи может развиться у людей любого типа и цвета кожи. Поэтому, защита от УФ-излучения является важной ответственностью не только летом, но и в течение года.

Загар можно сделать немного безопаснее, если находиться на солнце в течение 15-20 минут ежедневно.

Центр общественного здоровья Украины

Если вы решили немного позагорать, делайте это ответственно и следуйте таким советам:

Надевайте головной убор. Для максимальной защиты убедитесь, что ваш шляпа имеет Кромку вокруг, что затеняет лицо, уши и затылок. Избегайте соломенных шляпок с дырками, что пропускают солнечный свет. Защищайте глаза и правильно подбирайте солнцезащитные очки. Солнечные очки уменьшают вредное воздействие солнца на глаза. Добросовестные производители наносят на всю продукцию маркировку, указывающую на степень поглощения вредного излучения или категорию затмение. Категория 4 (UV 400) означает, что линзы пропускают наименьшее количество света, а 0 — всего. Оптимальный вариант — категория 3: подходит для яркой солнечной погоды, прогулок по городу. Важно защищаться от UVA и от UVB излучений, поэтому следите за тем, чтобы производитель указывал, что стекло в очках блокирует эти типы лучей. Всегда используйте солнцезащитный крем широкого спектра с SPF 30 или выше. Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендует, что толщина нанесения крема с SPF для эффективной защиты должна составлять 2 мг/см. То есть нужно минимум 30-35 мл средства, чтобы помазать тело взрослого человека. Также следует не забывать о шее, виски и уши, ведь они нуждаются в усиленной защите. Наносите крем каждые 2 часа. Пейте больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма. Ограничивайте время пребывания на солнце. Ультрафиолетовое излучение солнца наиболее интенсивное с 11:00 утра до 16 часов вечера. Когда солнце светит сильнее, вы можете оставаться в тени. Спрячьтесь в тень, таким образом, вы уменьшите риск поражения и рака кожи.

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