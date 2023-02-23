Странное зрелище над Сиднеем ошеломило жителей города (фото)

Сидней накрыло странным облаком. Темное пятно в небе над крупнейшим городом Австралии ошеломило людей.

Об этом пишет Yahoo.

"Необычное зрелище в небе над Сиднеем в эти выходные увидели жители города", — пишет издание.

Один из свидетелей выложил видео зрелища в TikTok. Можно заметить, как темная масса, словно плавает в воздухе над водой, отдельно от других облаков.

Автор видео предположил, что пятно похоже на "жидкий металл".

Видео собрало тысячи комментариев. Некоторые говорили, что необычная масса напоминала НЛО, а другие, что это, вероятно, просто загрязнение воздуха. Большинство пришло к выводу, что масса действительно была облаком, которое появляется на небольшой высоте над землей перед штормом.

"Это низкий уровень влаги, что случается всякий раз, когда идет шторм, по сути, это облако", — сказал один из очевидцев.

Объяснение образования облака

Профессор метеорологии Мартин Сингх (Школа Земли, атмосферы и окружающей среды в Университете Монаш) согласился, что "это действительно странное образование", но подтвердил, что речь идет об особом виде облаков типа "скад" ("паннус").

"Иногда эти облака образуются, если капли дождя улетучиваются под начальным штормом, увлажняя воздух и в конце концов приводят к образованию вторичного облака", — сказал он.

В этих условиях облака не являются частью организованного восходящего потока, поэтому могут приобретать такой необычный "потрепанный" вид.