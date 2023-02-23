Дивне видовище над Сіднеєм приголомшило жителів міста (фото)

Сідней накрило дивною хмарою. Темна пляма у небі над найбільшим містом Австралії збентежила людей.

Про це пише yahoonews.

"Незвичайне видовище в небі над Сіднеєм цими вихідними побачили жителі міста", - пише видання.

Один зі свідків виклав відео видовища у TikTok. Там можна побачити, як темна маса, немов, плаває в повітрі над водою, окремо від інших хмар.

Автор відео припустив, що пляма схожа на "рідкий метал".

Відео зібрало тисячі коментарів. Деякі казали, що незвичайна маса нагадувала НЛО, а інші, що це, ймовірно, просто забруднення повітря. Більшість прийшла до висновку, що маса насправді була хмарою, яка з’являється на невеликій висоті над землею.

"Це низький рівень вологи, який трапляється щоразу, коли йде шторм, по суті, це хмара", — сказав один зі свідків.

Пояснення утворення хмари

Професор метеорології Мартін Сінгх (Школа Землі, атмосфери та навколишнього середовища в Університеті Монаш) погодився, що "це й справді дивне утворення", але підтвердив: йдеться про особливий вид хмарин типу "скад" ("паннус").

"Іноді ці хмари утворюються, якщо краплі дощу випаровується під початковим штормом, зволожуючи повітря та зрештою призводячи до утворення вторинної хмари", — сказав він .

За цих умов хмари не є частиною організованого висхідного потоку, тому можуть набувати такого незвичного "пошарпаного" вигляду.

Напередодні повідомляли, що у сонячній плямі AR3213 гігантських розмірів стався черговий сонячний спалах. Про це свідчили дані з приладів космічного апарата SDO.

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