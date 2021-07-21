Стрельба в школе Казани: 19-летний подозреваемый был невменяемым

Подробности экспертизы пока не обнародовали.

Казанский стрелок, который совершил смертельный нападение на школу №175, в этот момент был невменяемым.

К такому выводу пришли психиатры московского Научного центра судебной психиатрии, пишет Интерфакс.

"Центр им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназ Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств", — говорится в сообщении.

Подробности экспертизы и расследования дела обещают объявить позже — 26 июля. Кроме того, в российском Следственном комитете, заявили, что психиатрическая экспертиза Гилявиева до сих пор. Там также напомнили, что ранее 19-летнему подозреваемому поставили диагноз о заболевании головного мозга. Несмотря на это на учете у медиков он не находился.

В свою очередь, Телеграмм канал Mash пишет, что стрелка перевели в психиатрическую больницу СИЗО-2 УФСИН России по Москве.

Напомним, 11 мая, в столице республики Татарстан — в Казани в школе № 175 произошла стрельба, в которой погибли по меньшей мере девять учеников и две учительницы. Стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который закончил школу четыре года назад. Парня задержали правоохранители. Его мотивы неизвестны.

На допросе Галявиев заявил, что чувствует себя богом и всех ненавидит. Впрочем, о видеоиграх и буллинг не вспоминал. По его словам, оружие купил легально за две недели до совершенного.

Суд отправил Галявиева под стражу сроком на два месяца. Сам стрелок признал свою вину. Против ареста казанский стрелок не возражал.

Новости мира: в Казани нашли виновных в расстреле учеников в школе

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