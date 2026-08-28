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Трамп набросился на Fox News из-за Ирана: потребовал «вправить мозги» журналисту
Главе Белого дома не понравился репортаж журналиста о потенциальном мирном соглашении с Ираном.
Президент США Дональд Трамп подверг критике телеканал Fox News из-за репортажа его корреспондента Джонатана Ганта, который, по мнению американского лидера, неправильно предоставил его позицию о возможности заключения соглашения с Ираном.
Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social .
«Джонатан Гант из FoxNews сделал особо неточный репортаж об терпящей крах Исламскую Республику Иран, — указал президент. – Я не хочу встречаться, это они хотят. На самом деле они умоляют заключить соглашение».
Также Трамп обратился к ведущему Fox News Бретту Байеру, призвав его повлиять на журналиста.
«Бретт Байер имеет, для разнообразия, вправить мозги своим подчиненным!» – указал Трамп.
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