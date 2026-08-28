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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп набросился на Fox News из-за Ирана: потребовал «вправить мозги» журналисту

Главе Белого дома не понравился репортаж журналиста о потенциальном мирном соглашении с Ираном.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подверг критике телеканал Fox News из-за репортажа его корреспондента Джонатана Ганта, который, по мнению американского лидера, неправильно предоставил его позицию о возможности заключения соглашения с Ираном.

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social .

«Джонатан Гант из FoxNews сделал особо неточный репортаж об терпящей крах Исламскую Республику Иран, — указал президент. – Я не хочу встречаться, это они хотят. На самом деле они умоляют заключить соглашение».

Также Трамп обратился к ведущему Fox News Бретту Байеру, призвав его повлиять на журналиста.

«Бретт Байер имеет, для разнообразия, вправить мозги своим подчиненным!» – указал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о переименовании озера Онтарио в "Америку" и добавил, что хочет изменить названия океанов .

Мы ранее информировали, что Министерство образования США оказалось в центре скандала после публикации в соцсети X видео с президентом Дональдом Трампом .

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