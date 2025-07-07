Трамп вводит 25% пошлины для двух союзных стран

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на весь импорт из Японии и Южной Кореи.

Об этом говорится в официальных письмах, отправленных премьер-министру Японии Ишиби Шигеру и президенту Южной Кореи Ли Чже Мьону, опубликованным на платформе Truth Social.

В обращениях Трамп заявил, что Вашингтон больше не может игнорировать "длительные и настойчивые торговые дефициты", которые, по его мнению, вызваны тарифной и нетарифной политикой союзников. По его словам, торговля между США и Японией была "далека от взаимности".

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Новые пошлины вступят в силу 1 августа 2025 года. Они будут включать в себя весь импорт из Японии и Южной Кореи, независимо от сектора. Кроме того, американские власти введут полную пошлину на товары, ввозимые транзитом из других стран во избежание тарифов.

В то же время, компаниям из Японии и Южной Кореи предложена альтернатива — перенести производство в США. Трамп пообещал ускоренную процедуру согласования таких проектов — "в течение нескольких недель".