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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп вводит 25% пошлины для двух союзных стран

Трамп объявил 25% пошлины против ключевых союзников – Японии и Южной Кореи. Объяснил решение торговым дисбалансом.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на весь импорт из Японии и Южной Кореи.

Об этом говорится в официальных письмах, отправленных премьер-министру Японии Ишиби Шигеру и президенту Южной Кореи Ли Чже Мьону, опубликованным на платформе Truth Social.

В обращениях Трамп заявил, что Вашингтон больше не может игнорировать "длительные и настойчивые торговые дефициты", которые, по его мнению, вызваны тарифной и нетарифной политикой союзников. По его словам, торговля между США и Японией была "далека от взаимности".

Новые пошлины вступят в силу 1 августа 2025 года. Они будут включать в себя весь импорт из Японии и Южной Кореи, независимо от сектора. Кроме того, американские власти введут полную пошлину на товары, ввозимые транзитом из других стран во избежание тарифов.

В то же время, компаниям из Японии и Южной Кореи предложена альтернатива — перенести производство в США. Трамп пообещал ускоренную процедуру согласования таких проектов — "в течение нескольких недель".

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