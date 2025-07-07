Трамп запроваджує 25% мита для двох союзних країн

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мита на весь імпорт з Японії та Південної Кореї.

Про це йдеться в офіційних листах, надісланих прем’єр-міністру Японії Ішібі Шіґеру та президенту Південної Кореї Лі Чже Мьону, опублікованих на платформі Truth Social.

У зверненнях Трамп заявив, що Вашингтон більше не може ігнорувати “тривалі й наполегливі торговельні дефіцити”, які, на його думку, викликані тарифною і нетарифною політикою союзників. За його словами, торгівля між США і Японією була “далекою від взаємності”.

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Нові мита набудуть чинності 1 серпня 2025 року. Вони охоплюватимуть увесь імпорт з Японії та Південної Кореї, незалежно від сектора. Крім того, американська влада запровадить повне мито на товари, що ввозяться транзитом з інших країн з метою уникнення тарифів.

Водночас компаніям із Японії та Південної Кореї запропоновано альтернативу — перенести виробництво до США. Трамп пообіцяв пришвидшену процедуру узгодження таких проєктів — “протягом кількох тижнів”.