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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп запроваджує 25% мита для двох союзних країн

Трамп оголосив 25% мита проти ключових союзників – Японії та Південної Кореї. Пояснив рішення через торговельний дисбаланс.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мита на весь імпорт з Японії та Південної Кореї.

Про це йдеться в офіційних листах, надісланих прем’єр-міністру Японії Ішібі Шіґеру та президенту Південної Кореї Лі Чже Мьону, опублікованих на платформі Truth Social.

У зверненнях Трамп заявив, що Вашингтон більше не може ігнорувати “тривалі й наполегливі торговельні дефіцити”, які, на його думку, викликані тарифною і нетарифною політикою союзників. За його словами, торгівля між США і Японією була “далекою від взаємності”.

Нові мита набудуть чинності 1 серпня 2025 року. Вони охоплюватимуть увесь імпорт з Японії та Південної Кореї, незалежно від сектора. Крім того, американська влада запровадить повне мито на товари, що ввозяться транзитом з інших країн з метою уникнення тарифів.

Водночас компаніям із Японії та Південної Кореї запропоновано альтернативу — перенести виробництво до США. Трамп пообіцяв пришвидшену процедуру узгодження таких проєктів — “протягом кількох тижнів”.

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