У берегов Либерии перевернулась лодка: не менее 11 погибших

Поисково-спасательные работы продолжаются.
По меньшей мере 11 человек погибли, когда пассажирская лодка перевернулась у побережья юго-восточной Либерии.
Об этом проинформировало Anadolu Agency.
По словам министра информации, культуры и туризма Республики Либерия Юджина Нагбе лодка покинула столицу Монровию в субботу утром и направилась к центральному портовому городу Бьюкенену, несмотря на то, что находилась под арестом за несоблюдение требований безопасности.
Нагбе отметил, что во время поисково-спасательных работ были найдены тела 11 человек, и по меньшей мере 15 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются.
По словам министра, пассажиров могло быть больше, потому что у судна не было лицензии на перевозку пассажиров.
Напомним, у западного побережья Турции на курорте Фетхие утонул туристический катер, на котором находилось 38 человек. В результате аварии на судне получили ранения двое пассажиров и погиб один ребенок.