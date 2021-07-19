У берегов Либерии перевернулась лодка: не менее 11 погибших

У берегов Либерии перевернулась лодка: не менее 11 погибших

Поисково-спасательные работы продолжаются.

По меньшей мере 11 человек погибли, когда пассажирская лодка перевернулась у побережья юго-восточной Либерии.

Об этом проинформировало Anadolu Agency.

По словам министра информации, культуры и туризма Республики Либерия Юджина Нагбе лодка покинула столицу Монровию в субботу утром и направилась к центральному портовому городу Бьюкенену, несмотря на то, что находилась под арестом за несоблюдение требований безопасности.

Также читайте Украинское судно в Черном море подало сигнал бедствия: что случилось

Нагбе отметил, что во время поисково-спасательных работ были найдены тела 11 человек, и по меньшей мере 15 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются.

По словам министра, пассажиров могло быть больше, потому что у судна не было лицензии на перевозку пассажиров.

Напомним, у западного побережья Турции на курорте Фетхие утонул туристический катер, на котором находилось 38 человек. В результате аварии на судне получили ранения двое пассажиров и погиб один ребенок.

Новости Украины: в Хмельницкой области дети едва не утонули, пока играли на лодке

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку