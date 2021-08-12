У берегов Японии сухогруз сел на мель и раскололся на две части

У берегов Японии сухогруз сел на мель и раскололся на две части

Инцидент произошел во время шторма.

Японский сухогруз Crimson Polaris раскололся на две части, когда сел на мель во время шторма.

Об этом со ссылкой на береговую охрану сообщает издание The Maritime Executive.

Судно с древесной щепой прибыло в Японию из Таиланда накануне, 11 августа. Впрочем, во время шторма над сухогрузом потеряли управление. Он сел на мель в 2,5 милях от берега. После этого в корпусе Crimson Polaris образовалась трещина.

Береговая охрана Японии получила сигнал по аварию. С судна были эвакуированы 21 человек. Кроме того, появилась информация о разливе масла и нефти. Спасательная операция длилась 5:00.

Как сообщалось, 23 марта огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, который соединяет Средиземное и Красное моря, перекрыв движение более 230 судов. Он 400 метров длиной, 60 метров шириной и рассчитан на 200 000 тонн груза. Из-за этого с обеих сторон Суэцкого канала образовались пробки из других судов. Движение было заблокировано неделю.

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