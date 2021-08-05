"Лагерь для врагов Лукашенко": CNN показал, как под Минском строят тюрьму для противников режима

"Лагерь для врагов Лукашенко": CNN показал, как под Минском строят тюрьму для противников режима

Объект расположен в часе езды от Минска, вблизи поселка Новоколосово, на месте бывшего советского ракетного хранилища.

Три слоя электрифицированного забора, новые камеры безопасности, военная охрана и табличка с надписью "Вход запрещен" — в Беларуси вероятно строят новую тюрьму, которая может стать концлагерем для противников режима Лукашенко.

Об этом сообщает CNN.

Объект расположен в часе езды от Минска, вблизи поселка Новоколосово, на месте бывшего советского ракетного хранилища, которое занимает площадь более 80 га. Здесь — отремонтированы бараки, а на окнах — решетки и светоотражающее стекло.

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Власти Беларуси не ответили на запрос о комментарии CNN по этой информации. Журналисты не смогли увидеть, как выглядит здание внутри.

Представитель западной разведки заявил CNN, что использование этого сооружения как лагеря возможно, хотя прямых доказательств этого нет. Местные жители Новоколосово называют это заведение "лагерем".

Военная охрана объекта запрещает местным жителям приближаться, а также собирать вблизи грибы или ягоды.

В CNN опубликовали спутниковое фото объекта.

CNN

Белорусские оппозиционные активисты выражали опасения, что авторитарный режим может открыть лагеря содержания, если обычные тюрьмы заполнятся. Также растет обеспокоенность о новой волне репрессий в ответ на мероприятия по случаю годовщины со проведения скандальных президентских выборов, результаты которых не признало ни международное сообщество, ни белорусская общественность. В издании предполагают, что дальнейшие волнения могут произойти из-за референдума, запланированного на конец этого года или в начале 2022 года.

Отметим, что Беларусь — на первом месте в Европе по количеству заключенных.

Напомним, акции протеста в Беларуси начались после выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020-го. Белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Силовики жестоко разгоняли людей, применяли силу, массово арестовывали.

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В Минске посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.

Вместе с Протасевичем задержали его девушку — Софию Сапегу . Ей грозит 12 лет лишения свободы.

. Ей грозит 12 лет лишения свободы. 30 апреля стало известно, что в Беларуси также задержали 20-летнего россиянина, который озвучивал ролики, по обвинению в организации протестов.

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