В Эстонии перестанут финансировать школы и детсады, где преподают на русском языке

Программа развития эстонского языка предполагает переход не позднее 2035 года.

Правительство Эстонии с 2035 года прекратит финансировать школьное образование и детсады, где преподают на русском языке.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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"Программа развития эстонского языка, которая прошла через Рийгикогу, на самом деле была составлена министром образования и науки Центристской партии во время предыдущего правительства. В ней стратегическая цель №3 предполагает, что все жители Эстонии владеют эстонским языком и ценят владение другими языками, осуществляется переход на преимущественно эстонское обучения. Это означает, что в школах и детских садах, финансируемых государством и местными органами самоуправления, учебная деятельность ведется на эстонском языке", — сказала она.

Кая Каллас отметила, что "ни у кого нет намерений каким-то образом ущемлять русскоязычную общину":

"Министерство образования и науки учитывает все проблемы, чтобы составить план действий. То, что проблемы есть, вполне понятно. Никто не хочет ничего делать силой, проблемы следует учитывать, к тому же никто не хочет делать из детей стопроцентных эстонцев. Знание своих корней, своего родного языка — все это останется. Детсады и школы с обучением на русском языке останутся и после 2035, но они не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления", — отметила спикер.

Напомним, Эстония открывает границы. Может въехать в страну.

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