В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Германии арестовали гражданина России, которого подозревают в шпионаже.

Об этом сообщает федеральная прокуратура страны.

В прокуратуре выдали ордер на арест Ильнура Н. по подозрению в том, что он является агентом российских спецслужб. В его квартире и рабочем кабинете прошли обыски. По словам правоохранителей, мужчина с октября 2020 года сотрудничал с российской разведкой.

Россиянин работал научным сотрудником на кафедре естественно-технических наук в одном из университетов Германии. В период с октября 2020 года по июнь 2021-го он минимум трижды встречался с сотрудником российской спецслужбы. По крайней мере на двух из этих встреч он передавал информацию об университете. В обмен на это обвиняемый получал деньги.

Сейчас Ильнур Н. находится в следственном изоляторе. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в плен к боевикам так называемой "ДНР" попала жительница Мариуполя Оксана Паршина, которая поехала в Донецк в гости к сестре. Ее обвиняют в шпионаже.

Как российская ФСБ задержала украинского "шпиона" — "Секретные материалы"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку