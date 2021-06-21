У Німеччині затримали росіянина за підозрою у шпигунстві

Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У Німеччині заарештували громадянина Росії, якого підозрюють у шпигунстві.

Про це повідомляє федеральна прокуратура країни.

У прокуратурі видали ордер на арешт Ільнура Н. за підозрою в тому, що він є агентом російських спецслужб. В його квартирі й робочому кабінеті провели обшуки. За словами правоохоронців, чоловік від жовтня 2020 року співпрацював з російською розвідкою.

Росіянин працював науковим співробітником на кафедрі природничо-технічних наук в одному з університетів Німеччини. У період від жовтня 2020 року до червня 2021 року він щонайменше тричі зустрічався з співробітником російської спецслужби. Принаймні на двох з цих зустрічей він передавав інформацію про університет. В обмін на це обвинувачений отримував гроші.

Зараз Ільнур Н. перебуває в слідчому ізоляторі. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у полон до бойовиків так званої "ДНР" потрапила жителька Маріуполя Оксана Паршина, яка поїхала в Донецьк у гості до сестри. Її звинувачують у шпигунстві.

Як російська ФСБ затримала українського "шпигуна" — "Секретні матеріали"

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