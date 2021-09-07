А Евросоюз грозит Лукашенко новыми санкциями.

В Госдепе США осудили последние приговоры представителям белорусской оппозиции. А сам процесс назвали политически мотивированным и позорным.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 7 сентября.

Накануне минский суд приговорил двух белорусских оппозиционеров. Максим Знак получил 10 лет колонии. Марию Колесникову, которая в прошлом году была одной из лидеров протестов против режима Лукашенко, посадили за решетку на 11 лет.

Суд проходил в закрытом режиме, от участников процесса и их родственников требовали подписать соглашение о неразглашении. Оппозиционеров обвинили, в частности, в заговоре с целью захвата власти. В ЕС требуют от белорусских властей освободить всех политзаключенных.

Напомним, Колесникова и Знак работали в одной команде с Виктором Бабарыко, который собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но был снят с выборов, а затем заключен в колонию на 14 лет. Так, Колесникова была главой избирательного штаба соперника Лукашенко Бабарыко, а после того, как Лукашенко приписал себе победу — стала одной из ключевых фигур оппозиции и активно участвовала в протестах.

Новости мира: в Госдепе США осудили последние приговоры представителям белорусской оппозиции

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