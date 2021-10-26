В Китае объявили о COVID-вакцинации детей от 3 лет

В Китае объявили о COVID-вакцинации детей от 3 лет

Соответствующее решение было принято на фоне новых вспышек коронавируса в стране.

По меньшей мере в пяти провинциях Китая объявили о начале вакцинации от COVID-19 детей с 3 до 11 лет.

Об этом сообщает The Associated Press.

О новых требованиях к вакцинации заявили, в частности, в провинциях Хубэй, Фуцзянь и Хайнань, а также в отдельных городах провинций Чжэцзян и Хунань.

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Отмечается, что соответствующие решения приняли на фоне новых вспышек коронавируса, недавно зафиксированных на севере страны.

В июне в КНР одобрили две вакцины от COVID-19 собственного производства, в частности Sinopharm и Sinovac, для детей от 3 до 17 лет, однако до сих пор прививка рекомендовалась только детям от 12 лет.

Как сообщалось, на севере Китая в течение недели зарегистрировали более сотни случаев заболевания COVID-19 в одиннадцати провинциях. В связи с этим местные власти объявили о новых ограничениях.

Вспышку впервые обнаружили 16 октября среди туристической группы полностью вакцинированных пожилых людей из Шанхая, путешествовавших по нескольким северным регионам.

В настоящее время инфицирование зафиксировано почти в трети провинций и регионов страны, в частности во Внутренней Монголии, Ганьсу, Нинся, Гуйчжоу и Пекине. Правительство уже запретило туристическим агентствам организовывать поездки по этим регионам, а власти столицы в воскресенье усилили ограничения на въезд.

Тем временем в городе Эдзин-Ци во Внутренней Монголии после обнаружения 12 новых больных всем местным жителям и туристам запретили покидать свои дома или номера в отелях, а шестерым должностным лицам, в частности директору местной Комиссии по здравоохранению, объявили о строгом наказании из-за "вялой реакции и неэффективного управления". Также читайте Защищает на 90%: в Pfizer заявили о высокой эффективности своей COVID-вакцины для детей от 5 лет А в Ланьчжоу, что в соседней провинции Ганьсу, в выходные объявили о мерах по "прекращению всей туристической деятельности" и перемещению гостей города на карантин. По данным китайского Министерства транспорта, оба города, а также несколько других населённых пунктов во Внутренней Монголии и Ганьсу приостановили работу всех поездов, автобусов и такси. Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Коронавирус в Украине: каждый 10 новый подтвержденный случай приходится на детей

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