В Китае объявили о COVID-вакцинации детей от 3 лет

Соответствующее решение было принято на фоне новых вспышек коронавируса в стране.
По меньшей мере в пяти провинциях Китая объявили о начале вакцинации от COVID-19 детей с 3 до 11 лет.
Об этом сообщает The Associated Press.
О новых требованиях к вакцинации заявили, в частности, в провинциях Хубэй, Фуцзянь и Хайнань, а также в отдельных городах провинций Чжэцзян и Хунань.
Отмечается, что соответствующие решения приняли на фоне новых вспышек коронавируса, недавно зафиксированных на севере страны.
В июне в КНР одобрили две вакцины от COVID-19 собственного производства, в частности Sinopharm и Sinovac, для детей от 3 до 17 лет, однако до сих пор прививка рекомендовалась только детям от 12 лет.
Как сообщалось, на севере Китая в течение недели зарегистрировали более сотни случаев заболевания COVID-19 в одиннадцати провинциях. В связи с этим местные власти объявили о новых ограничениях.
Вспышку впервые обнаружили 16 октября среди туристической группы полностью вакцинированных пожилых людей из Шанхая, путешествовавших по нескольким северным регионам.
В настоящее время инфицирование зафиксировано почти в трети провинций и регионов страны, в частности во Внутренней Монголии, Ганьсу, Нинся, Гуйчжоу и Пекине. Правительство уже запретило туристическим агентствам организовывать поездки по этим регионам, а власти столицы в воскресенье усилили ограничения на въезд.