У Китаї оголосили про COVID-вакцинацію дітей від 3 років

У Китаї оголосили про COVID-вакцинацію дітей від 3 років

Відповідне рішення ухвалили на тлі нових спалахів коронавірусу в країні.

Щонайменше у п'яти провінціях Китаю оголосили про початок вакцинації від COVID-19 дітей від 3 до 11 років.

Про це повдіомляє The Associated Press.

Про нові вимоги до вакцинації заявили, зокрема, у провінціях Хубей, Фуцзянь і Хайнань, а також в окремих містах провінцій Чжецзян і Хунань.

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Зазначається, що відповідні рішення ухвалили на тлі нових спалахів коронавірусу, які нещодавно зафіксували на півночі країни.

У червні в КНР схвалили дві вакцини від COVID-19 власного виробництва, зокрема Sinopharm та Sinovac, для дітей від 3 до 17 років, однак досі щеплення рекомендувалося лише дітям від 12 років.

Як повідомлялося, на півночі Китаю впродовж тижня зареєстрували понад сотню випадків захворювання на COVID-19 в одинадцяти провінціях. У зв'язку із цим місцева влада оголосила про нові обмеження.

Спалах вперше виявили 16 жовтня серед туристичної групи повністю вакцинованих людей похилого віку з Шанхаю, які подорожували кількома північними регіонами.

Нині ж інфікування зафіксували майже у третині провінцій та регіонів країни, зокрема у Внутрішній Монголії, Ганьсу, Нінся, Ґуйчжоу та Пекіні. Уряд вже заборонив туристичним агентствам організовувати поїздки цими регіонами, а влада столиці в неділю посилила обмеження на в'їзд.

Тим часом в місті Едзін-Ці у Внутрішній Монголії після виявлення 12 нових хворих усім місцевим жителям і туристам заборонили залишати свої будинки чи номери у готелях, а шістьом посадовцям, зокрема директору місцевої Комісії з охорони здоров'я, оголосили про суворе покарання через "мляву реакцію та неефективне управління". Також читайте Захищає на 90%: у Pfizer заявили про високу ефективність своєї COVID-вакцини для дітей від 5 років А в Ланьчжоу, що в сусідній провінції Ганьсу, у вихідні оголосили про заходи щодо "припинення всієї туристичної діяльності" та переміщення гостей міста на карантин. За даними китайського Міністерства транспорту, обидва міста, а також кілька інших населених пунктів у Внутрішній Монголії та Ганьсу призупинили роботу всіх поїздів, автобусів та таксі. Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Коронавірус в Україні: кожен 10 новий підтверджений випадок припадає на дітей

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