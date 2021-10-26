У Китаї оголосили про COVID-вакцинацію дітей від 3 років

Відповідне рішення ухвалили на тлі нових спалахів коронавірусу в країні.
Щонайменше у п'яти провінціях Китаю оголосили про початок вакцинації від COVID-19 дітей від 3 до 11 років.
Про це повдіомляє The Associated Press.
Про нові вимоги до вакцинації заявили, зокрема, у провінціях Хубей, Фуцзянь і Хайнань, а також в окремих містах провінцій Чжецзян і Хунань.
Зазначається, що відповідні рішення ухвалили на тлі нових спалахів коронавірусу, які нещодавно зафіксували на півночі країни.
У червні в КНР схвалили дві вакцини від COVID-19 власного виробництва, зокрема Sinopharm та Sinovac, для дітей від 3 до 17 років, однак досі щеплення рекомендувалося лише дітям від 12 років.
Як повідомлялося, на півночі Китаю впродовж тижня зареєстрували понад сотню випадків захворювання на COVID-19 в одинадцяти провінціях. У зв'язку із цим місцева влада оголосила про нові обмеження.
Спалах вперше виявили 16 жовтня серед туристичної групи повністю вакцинованих людей похилого віку з Шанхаю, які подорожували кількома північними регіонами.
Нині ж інфікування зафіксували майже у третині провінцій та регіонів країни, зокрема у Внутрішній Монголії, Ганьсу, Нінся, Ґуйчжоу та Пекіні. Уряд вже заборонив туристичним агентствам організовувати поїздки цими регіонами, а влада столиці в неділю посилила обмеження на в'їзд.