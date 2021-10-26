26 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

26 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в древности устраивали банный день, именно так впоследствии стали называть праздник.

Какой сегодня день

Во вторник, 26 октября, в мире отмечают День приятных неожиданностей.

В Австрии этот день празднуют Национальный праздник Австрийской Республики, в Тунисе — День инженера, в Бенине — День вооруженных сил, в Азербайджане — Праздник граната.

Credits

Памятные даты 26 октября

1861 — Немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение, которое он назвал телефоном.

1863 — В Женеве образован Международный Красный Крест.

1900 — В Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена.

1938 — Фирма Du Pont разработала новый синтетический материал — нейлон.

1944 — Войска США уничтожили японский флот в заливе Лейте на Филиппинах.

1962 — Никита Хрущев и Джон Кеннеди договорились о возврате советских кораблей, которые везли на Кубу ракеты.

1984 — На экраны США вышел суперпопулярный блокбастер "Терминатор", с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Церковный праздник сегодня 26 октября

В православной церкви 26 октября особо почитают Иверскую икону Пресвятой Богородицы, которая также известна как Привратница или Вратарница. Она считается чудотворной и, по преданию, была написана евангелистом по имени Лука. Сегодня икона хранится на территории Иверского монастыря в Греции на священной горе Афон.

Существует такая легенда про обретение иконы. В 9 веке одна жительница Никеи, желая спасти лик Богородицы от иконоборцев, опустила икону в море, где она сохранялась в течение двух веков. В 11 веке монахи Иверского монастыря увидели посреди водной глади изображение Божьей Матери, которая поддерживается огненным столбом. Преподобный Гавриил Святогорец по указанию Девы Марии прошел по воде к иконе и перенес ее в монастырь. Однако утром лик обнаружили над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока, наконец, икону не оставили на том месте, которое она для себя выбрала.

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Что нельзя делать в этот день

В этот день категорически запрещено ругаться и сквернословить.

Также нельзя заниматься рукоделием и домашними делами.

Приметы на 26 октября

Иверской иконе Божией Матери молились об избавлении от различных бытовых проблем, об утешении в горе. Также в молитвах просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли.

26 октября устраивали банный день, именно так впоследствии стали называть праздник. Говорили, что, подливая настои целебных трав и пропариваясь с помощью веника, можно избавиться от болезней, укрепить здоровье, и это позволяет пережить суровую зиму без недугов.

pixabay.com

Петух вечером закукарекал — к перемене погоды.

Петухи рано утром спели — к потеплению.

Облака быстро по небу бегут с юга — к ненастью.

Солнце всходит из-за туч — к перемене погоды.

Облака красного цвета — к дождю.

Облака с юга идут — до порывистого ветра.

Именины 26 октября

День ангела (именины) сегодня, 26 октября, празднуют: Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Фаддей.

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