В Китае первые человек умер от вируса обезьян: как передается болезнь

В Китае первые человек умер от вируса обезьян: как передается болезнь

53-летний ветеринар из Пекина скончался от тяжелого течения болезни.

Ветеринар из Пекина скончался после заражения вирусом обезьяны B (BV). Это первый подобный случай инфицирования человека BV, обнаруженный в Китае.

Об этом пишет globalnews.ca.

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53-летний ветеринар работал в учреждении, которое занимается исследованиями приматов. Он проводил вскрытие двух мертвых обезьян. Через месяц у него начали наблюдаться симптомы вируса обезьян: лихорадка, тошнота и рвота. Ветеринар умер 27 мая.

Отмечается, что это был первый смертельный случай заболевания в Китае. Теперь в стране усилили надзор за лабораторными макаками и сотрудниками, которые с ними работают.

Что это за вирус

Впервые этот вирус был обнаружен в 1932 году.

Это альфа-герпесвирус, который циркулирует среди обезьян и иногда способен поражать человека. Он может передаваться при прямом контакте и обмене выделениями организма.

У макак вирус B проявляется как обычный герпес у человека. Когда же человек заражается этим вирусом, развивается тяжелое поражение центральной нервной системы — энцефалит, что приводит к значительной неврологической дисфункции или смерти. Летальность среди людей достигает 80%.

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