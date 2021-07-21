В Китае первые человек умер от вируса обезьян: как передается болезнь

53-летний ветеринар из Пекина скончался от тяжелого течения болезни.
Ветеринар из Пекина скончался после заражения вирусом обезьяны B (BV). Это первый подобный случай инфицирования человека BV, обнаруженный в Китае.
Об этом пишет globalnews.ca.
53-летний ветеринар работал в учреждении, которое занимается исследованиями приматов. Он проводил вскрытие двух мертвых обезьян. Через месяц у него начали наблюдаться симптомы вируса обезьян: лихорадка, тошнота и рвота. Ветеринар умер 27 мая.
Отмечается, что это был первый смертельный случай заболевания в Китае. Теперь в стране усилили надзор за лабораторными макаками и сотрудниками, которые с ними работают.
Что это за вирус
Впервые этот вирус был обнаружен в 1932 году.
Это альфа-герпесвирус, который циркулирует среди обезьян и иногда способен поражать человека. Он может передаваться при прямом контакте и обмене выделениями организма.
У макак вирус B проявляется как обычный герпес у человека. Когда же человек заражается этим вирусом, развивается тяжелое поражение центральной нервной системы — энцефалит, что приводит к значительной неврологической дисфункции или смерти. Летальность среди людей достигает 80%.