Олимпиада под угрозой: в оргкомитете Игр не исключают их отмену из-за СOVID-19

В олимпийском комитете обещают следить за ситуацией и постоянно тестировать спортсменов.
Коронавирус может поставить под угрозу проведение Олимпийских игр. За два дня до их старта в оргкомитете не исключают отмену соревнований из-за новых вспышек COVID-19.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 21 июля.
Отмечается, что первые случаи инфицирования уже зафиксировали в олимпийской деревне среди спортсменов и организаторов, а некоторые спонсоры даже отказались прийти на церемонию открытия Игр в эту пятницу, 23 июля. В олимпийском комитете обещают следить за ситуацией и постоянно тестировать участников соревнований. А пока они настроены на позитив.
Напомним, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии их перенесли на 2021 год. Таким образом, Олимпиада в этом году продлится с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.