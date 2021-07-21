Олимпиада под угрозой: в оргкомитете Игр не исключают их отмену из-за СOVID-19

Олимпиада под угрозой: в оргкомитете Игр не исключают их отмену из-за СOVID-19

В олимпийском комитете обещают следить за ситуацией и постоянно тестировать спортсменов.

Коронавирус может поставить под угрозу проведение Олимпийских игр. За два дня до их старта в оргкомитете не исключают отмену соревнований из-за новых вспышек COVID-19.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 21 июля.



Отмечается, что первые случаи инфицирования уже зафиксировали в олимпийской деревне среди спортсменов и организаторов, а некоторые спонсоры даже отказались прийти на церемонию открытия Игр в эту пятницу, 23 июля. В олимпийском комитете обещают следить за ситуацией и постоянно тестировать участников соревнований. А пока они настроены на позитив.

Напомним, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии их перенесли на 2021 год. Таким образом, Олимпиада в этом году продлится с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

Новости мира: в оргкометети Олимпийских игр не исключают их отмену из-за COVID-19

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