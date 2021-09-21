В Москве Люцифер подал в суд на РПЦ: требует 666 рублей моральной компенсации

В Москве Люцифер подал в суд на РПЦ: требует 666 рублей моральной компенсации

Житель Новосибирска Люцифер Кончакова-Багратион считает, что церковь "порочит его имя".

45-летний житель российского города Новосибирска подал в суд на Русскую православную церковь. Люцифер Кончакова-Багратион считает, что церковники используют его имя в неправильном значении, поскольку в переводе оно означает "светоносный".

Как сообщает издание "КП", дело приняли к рассмотрению в Хамовническом районном суде Москвы.

В исковом заявлении россиянин требует признать сведения, которые распространяет церковь о Люцифера такими, что не соответствуют действительности, а также опубликовать информацию об этом в СМИ. Также Люцифер хочет взыскать моральную компенсацию в размере 666 рублей.

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"Дело не в деньгах, а в том, что эта цифра зарекомендовала себя негативным образом", — прокомментировал изданию истец, подчеркнув, что в астрологии 666 якобы обозначает планету Венеру и одноименную богиню любви.

К слову, еще несколько месяцев назад истец носил имя Алексей, но летом этого года решил его изменить. По его словам, он хотел стать Люцифером с детства.

Напомним, ранее в Сети стало популярным видео, в котором человек, одетый как русский священник, выполнил битбокс и призвал пользователей "покаяться".

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