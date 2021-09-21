У Москві Люцифер подав до суду на РПЦ: вимагає 666 рублів моральної компенсації

У Москві Люцифер подав до суду на РПЦ: вимагає 666 рублів моральної компенсації

Мешканець Новосибірська Люцифер Кончаков-Багратіон вважає, що церква “порочить його ім'я”.

45-річний мешканець російського міста Новосибірська подав до суду на Російську православну церкву. Люцифер Кончаков-Багратіон вважає, що церковники використовують його ім'я в неправильному значенні, оскільки в перекладі воно означає “світлоносний”.

Як повідомляє видання “КП”, справу прийняли до розгляду в Хамовницькому районному суді Москви.

У позовній заяві чоловік вимагає визнати відомості, які поширює церква про Люцифера такими, що не відповідають дійсності, а також опублікувати інформацію про це в ЗМІ. Також Люцифер хоче стягнути моральну компенсацію в розмірі 666 рублів.

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“Справа не в грошах, а в тому, що ця цифра зарекомендувала себе негативним чином”, - прокоментував виданню позивач, підкресливши, що в астрології 666 нібито позначає планету Венеру і однойменну богиню любові.

До слова, ще кілька місяців тому позивач мав ім’я Олексій, але влітку цього року вирішив його змінити. За його словами, він хотів стати Люцифером з дитинства.

Нагадаємо, раніше у Мережі стало популярним відео, в якому чоловік, одягнений як російський священник, виконав бітбокс і закликав користувачів "покаятися".

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