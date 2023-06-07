Сильный пожар произошел в Москве: погиб ребенок

Еще десять человек пострадали.

В Москве произошел пожар в квартире. Погиб один ребенок, еще пятеро детей пострадали.

Об этом информируют российские Telegram-каналы.

Возгорание случилось в доме на Ленинском проспекте. Также медицинская помощь понадобилась пяти взрослым, двое из которых были госпитализированы.

Местные паблики опубликовали фотографии квартиры, где произошел пожара.

Из-за пожара в Москве погиб ребенок

Из-за пожара в Москве погиб ребенок / Фото: из соцсетей

Причины инцидента выясняются.

Ранее мы сообщали о масштабном пожаре в Днепровском районе Киева. Пользователи соцсетей опубликовали фото с черным дымом над многоэтажками.

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