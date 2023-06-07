Сильный пожар произошел в Москве: погиб ребенок

Еще десять человек пострадали.
В Москве произошел пожар в квартире. Погиб один ребенок, еще пятеро детей пострадали.
Об этом информируют российские Telegram-каналы.
Возгорание случилось в доме на Ленинском проспекте. Также медицинская помощь понадобилась пяти взрослым, двое из которых были госпитализированы.
Местные паблики опубликовали фотографии квартиры, где произошел пожара.
Причины инцидента выясняются.
Ранее мы сообщали о масштабном пожаре в Днепровском районе Киева. Пользователи соцсетей опубликовали фото с черным дымом над многоэтажками.
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