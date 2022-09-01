В Москве загадочно умер председатель совета директоров "Лукойла": первые подробности

Председатель совета директоров российской нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и скончался.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с событием.

"Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты. От полученных травм он скончался", — отметил собеседник.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Факт смерти Равиля Маганова изданию РБК подтвердили в больнице, но не уточнили, что случилось с ним.

Правоохранители опрашивают смену работников больницы и пациентов, будут проверяться записи с камер видеонаблюдения.

"Лукойл" на своем сайте подтвердил информацию о смерти председателя совета директоров. В сообщении говорится, что Маганов умер "после тяжелой болезни".

По данным СМИ, рассматривается версия самоубийства. Telegram-канал Mash дополняет, что Равиль Маганов находился в отделении терапии с проблемами сердца, у него диагностировали депрессию.

Равиль Маганов родился 25 сентября 1954 года в Татарстане, в 1977 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. Маганов начал в 1980-х годах работать в "Лангепаснефтегазе", эта компания вошла в состав компании "Лукойл".

Маганов с 1994 года занимал позицию вице-президента по нефтедобыче.

В 2006 году его назначили первым исполнительным вице-президентом компании.

В 2020 году Маганов вступил в должность председателя совета директоров ПАО "Лукойл" — после смерти его предшественника Валерия Грайфера.

Это уже как минимум шестая смерть с начала года, связанная с российской нефтегазовой отраслью. Недавно бывший топ-менеджер российского нефтяного гиганта "Лукойл", миллиардер Александр Субботин, скончался в Мытищах после проведения антипохмельного сеанса с шаманами.

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