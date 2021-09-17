Имена малышам будут выбирать голосованием в Интернете.

Неожиданное пополнение в национальном парке Аргентины. Там родилась двойня ягуаров.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 17 сентября.

На самом деле на свет они появились несколько месяцев назад. Но заметить пятнистых малышей удалось только сейчас — благодаря записям скрытых камер наблюдения в парке.

На видео двое маленьких ягуаров вместе со своей матерью пытаются вскарабкаться на дерево. Дирекция национального парка решила провести в Интернете голосование, чтобы выбрать имена для новых подопечных.

Напомним, на Шри-Ланке впервые за 80 лет родились слонята-близнецы. Радостное событие произошло в центре, который занимается этими животными.

Новости мира: в национальном парке Аргентины родилась двойня ягуаров

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