У національному парку Аргентини народилася двійня ягуарів

Імена малюкам обиратимуть голосуванням в Інтернеті.

Несподіване поповнення в національному парку Аргентини. Там народилася двійня ягуарів.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 вересня.

Насправді на світ вони з'явилися кілька місяців тому. Але помітити плямистих малюків вдалося тільки зараз - завдяки записам прихованих камер спостереження у парку.

На відео двійко малих ягуарів разом із своєю матір'ю намагаються видертися на дерево. Дирекція національного парку вирішила провести в Інтернеті голосування, аби обрати імена для нових підопічних.

Нагадаємо, на Шрі-Ланці вперше за 80 років народилися слоненята-близнюки. Радісна подія сталася у центрі, який опікується цими тваринами.

Новини світу: в національному парку Аргентини народилася двійня ягуарів

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