В ночь на среду, 26 апреля, в Новой Зеландии произошло несколько землетрясений. Угрозы цунами в стране пока нет.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии и данные Геологической службы США.

Первое землетрясение произошло в районе Хокс-Бэй вблизи города Данневирк. Его магнитуда – 5,4. Вскоре произошло еще одно землетрясение, его магнитуда – 5,2. После этого возникло еще несколько толчков, но они были более легкими.

Вблизи эпицентра землетрясения местные ощутили толчок, у многих попадали с полок вещи. Некоторые школы пришлось эвакуировать, ведь землетрясения произошли утром по местному времени.

Напомним, в ночь на 25 апреля мощное землетрясение произошло в Индонезии. 7-балльные подземные толчки зафиксировали недалеко от острова Суматра.

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