Воздушная тревога во многих регионах Украины

Сирены раздаются в восьми областях.
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 26 апреля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.
О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.
Сирены прозвучали в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях, а также во временно оккупированном Крыму.
Ранее мы сообщали, что военные РФ вдвое увеличили количество ракетоносителей в Черном море. В Офисе президента призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу.
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