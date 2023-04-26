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Воздушная тревога во многих регионах Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1355
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога во многих регионах Украины

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. / Фото: ТСН.ua

Сирены раздаются в восьми областях.

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 26 апреля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

Ранее мы сообщали, что военные РФ вдвое увеличили количество ракетоносителей в Черном море. В Офисе президента призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

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