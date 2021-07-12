В одном из регионов Испании вводят комендантский час

В течение двух недель в регионе будет действовать комендантский час с 1:00 до 6:00.

12 июля власти Валенсии приняли решение ввести комендантский час в регионе из-за увеличения случаев коронавируса.

Решение правительства поддержал Высший суд справедливости Валенсийского сообщества, сообщает El Mundo.

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Так, в течение двух недель в регионе будет действовать комендантский час с 1:00 до 6:00.

Также в регионе и других 32 населенных пунктах с населением более 5000 человек ограничат общественные собрания. Комендантский час действует в следующих муниципалитетах: Валенсия, Ганди, Алакуас, Альборайя, Альдайя, Альмасера, Бенагуасиль, Бенетуссер, Бенифайо, Буньоль, Бурхассот, Катарроха, Эль-Пуиг, Элиана, Мелиана, Мислата, Монкада, Патерна, Пиканья, Пикассент, Пусоль, Куарт-де-Поблет, Рекена, Рыба-роха, Седавы, Силья, Тавернес Бланки Утьель, Вилламарксант и Ксиривелла. В Аликанте, Сан-Висенте-дель-Распег, и в Кастельоне Беникассим.

Напомним, в Испании зафиксировали рекордную жару. На юге страны столбики термометров днем достигают плюс 44. Местные рассказывают, выйти из дома могут разве что рано утром или поздно вечером.

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