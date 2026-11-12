Еще одну страну Европы всколыхнули протесты — что там действительно происходит

Протесты в Испании / © Getty Images

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В Испании началась 24-часовая всеобщая забастовка в рамках массового протеста против нехватки доступного жилья в стране за несколько недель до внеочередных парламентских выборов.

Об этом сообщает Euronews.

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Это первая за 14 лет общая забастовка, которую совместно поддержали два крупнейших профсоюза Испании UGT и CCOO, а также другие профсоюзные организации и ассоциации арендаторов.

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«Мы не остановимся, пока не превратим модель жилищного обеспечения в этой стране, чтобы жилье служило для проживания, а не интересам меньшинства, живущего за счет доходов от аренды», — заявила Алисия дель Рио, пресс-секретарь Мадридского союза арендаторов.

Полиция разгоняет митингующих / © Getty Images

В Барселоне протестующие перекрыли дороги, подожгли шины, что почти полностью парализовало движение общественного транспорта. В Мадриде вблизи главного оптового рынка страны произошли столкновения между протестующими и полицией. В частности, демонстранты вытащили на проезжую часть крупные мусорные контейнеры, чтобы заблокировать движение транспорта.

По данным Центрального банка, в Испании наблюдается дефицит около 750 тысяч домов. Как ожидается, к 2028 году в стране не будет хватать больше миллиона домов.

Поскольку все меньше людей могут позволить себе приобрести жилье, аренда резко возросла, что оказывает давление на рынок. По данным Молодежного совета Испании, средняя стоимость аренды (1176 евро) эквивалентна примерно 98,7% средней месячной зарплаты молодого человека в Испании.

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По данным профсоюзов UGT и CCOO, сначала к забастовке присоединились до 90% работников портовой и автомобильной отраслей. Сообщается о полной остановке работы на заводах, в том числе заводе Volkswagen, в Наварре и заводе SEAT в Барселоне.

Протесты в других странах — что известно

Во Франции протесты длятся более месяца. Причиной недовольства стали удорожание жизни, проблемы с государственными услугами и политика правительства президента Эммануэля Макрона.

К студентам, выступающим против переполненных классов, неудовлетворительному положению учебных заведений и проблемам с системой поступления в университеты, присоединились профсоюзы и представители движения «желтых жилетов». Среди основных требований протестующих — сдерживание роста стоимости жизни и снижение цен на топливо.

В столице Албании антиправительственные протесты переросли в жестокие стычки с полицией, в результате которых были арестованы десятки митингующих. Политическое напряжение в стране обострилось после того, как специальная прокуратура предъявила обвинение заместителю главы правительства Белинди Баллуку. Ее подозревают в вмешательстве в государственные тендеры на крупные инфраструктурные проекты и содействии определенным компаниям.

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