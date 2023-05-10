В Пакистане вспыхнули протесты на фоне ареста экс-премьер-министра

Во вторник, 9 мая, в Пакистане Антикоррупционное агентство арестовало бывшего премьер-министра Имрана Хана, обвинив его во взяточничестве. Сторонники политика вышли на улицы с агрессивными протестами по всей стране. В результате столкновений между активистами и полицейскими погиб по меньшей мере один человек.

Об этом информирует Reuters и Associated Press.

Накануне ареста армия упрекнула Хана в том, что он неоднократно обвинял старшего военного офицера в якобы попытке организовать его убийство. Также экс-премьер якобы обвинял бывшего главнокомандующего в причастности к его отстранению от власти в прошлом году.

Местные власти трех из четырех провинций Пакистана приказали запретить все собрания. После столкновений с полицией поклонники Хана заблокировали ряд главных дорог. В некоторых городах штурмовали военные здания.

Ранее мы сообщали, что в Пакистане взорвался склад с боеприпасами. В результате 13 человек погибли, а еще 50 получили ранения.

Читайте также: