"Евровидение-2023": выступления первой десятки финалистов

Уже известны имена первых 10 финалистов конкурса, которые будут бороться за первое место.

Только что в Ливерпуле отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

По результатам голосования в грандиозном финале за право завоевать первое место будут соревноваться следующие страны: Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как 10 финалистов выступали на главной сцене Ливерпуля в первом полуфинале "Евровидения-2023".

1. Хорватия: Let 3 – Mama šč!

2. Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna

3. Швейцария: Ремо Форрер – Watergun

4. Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha

5. Чехия: Vesna – My Sister's Crown

6. Израиль: Ноа Кирел – Unicorn

7. Португалия: Mimicat – Ai coração

8. Швеция: Лорин – Tattoo

9. Сербия: Luke Black – "Само ми се спава"

10. Норвегия: Алессандра – Queen of Kings

Напомним, сайт ТСН.ua вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала международного конкурса "Евровидение-2023". В материале вы можете увидеть, чем удивляли конкурсанты, кто из известных артистов радовал зрителей выступлениями и что было интересно на главной сцене Ливерпуля.

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