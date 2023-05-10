"Евровидение-2023": выступления первой десятки финалистов

Уже известны имена первых 10 финалистов конкурса, которые будут бороться за первое место.
Только что в Ливерпуле отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023".
По результатам голосования в грандиозном финале за право завоевать первое место будут соревноваться следующие страны: Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как 10 финалистов выступали на главной сцене Ливерпуля в первом полуфинале "Евровидения-2023".
1. Хорватия: Let 3 – Mama šč!
2. Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna
3. Швейцария: Ремо Форрер – Watergun
4. Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
5. Чехия: Vesna – My Sister's Crown
6. Израиль: Ноа Кирел – Unicorn
7. Португалия: Mimicat – Ai coração
8. Швеция: Лорин – Tattoo
9. Сербия: Luke Black – "Само ми се спава"
10. Норвегия: Алессандра – Queen of Kings
Напомним, сайт ТСН.ua вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала международного конкурса "Евровидение-2023". В материале вы можете увидеть, чем удивляли конкурсанты, кто из известных артистов радовал зрителей выступлениями и что было интересно на главной сцене Ливерпуля.
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