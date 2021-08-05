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В Польше столкнулись два трамвая: 31 человек пострадал

В Польше столкнулись два трамвая: 31 человек пострадал

Mateusz Chłystun

Водитель одного из трамваев совершил наезд заднюю часть другого.

В польском городе Познань 31 человек пострадал от столкновения двух трамваев. Некоторые из них серьезно ранены.

Об этом информирует RMF24.

Шесть человек получили серьезные ранения, их госпитализировали. Среди них машинист, который застрял в транспортном средстве, и его освобождали спасатели. Мужчину доставили в больницу на вертолете медико-спасательной службы.

"Все люди были в сознании. Как правило, у них были переломы. Остальные — ушибы, некоторые люди сильно шокированы, — рассказали медики.

По словам правоохранителей, водитель одного из трамваев совершил наезд заднюю часть другого. Уже известно, что водитель, который совершил наезд на трамвай, был трезв.

Напомним, что в Польше пьяный украинец разнес дом, в котором была семья.

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