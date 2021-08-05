В Польше столкнулись два трамвая: 31 человек пострадал

В Польше столкнулись два трамвая: 31 человек пострадал

Водитель одного из трамваев совершил наезд заднюю часть другого.

В польском городе Познань 31 человек пострадал от столкновения двух трамваев. Некоторые из них серьезно ранены.

Об этом информирует RMF24.

Также читайте В Польше во второй раз за неделю подожгли центр вакцинации

Шесть человек получили серьезные ранения, их госпитализировали. Среди них машинист, который застрял в транспортном средстве, и его освобождали спасатели. Мужчину доставили в больницу на вертолете медико-спасательной службы.

Zakończyła się akcja ratunkowa w #Poznan po zderzeniu 2 tramwajów przy rondzie Starołęka. Zanim służby MPK uprzątną wraki pojazdów — oględziny prowadzi tu policja. Wszyscy ranni już w szpitalach. Najciężej ranny motorniczy przetransp. LPR, na szczęście przytomny. @ RMF24pl pic.twitter.com/mCpHSq2ZBu — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) August 5, 2021

"Все люди были в сознании. Как правило, у них были переломы. Остальные — ушибы, некоторые люди сильно шокированы, — рассказали медики.

По словам правоохранителей, водитель одного из трамваев совершил наезд заднюю часть другого. Уже известно, что водитель, который совершил наезд на трамвай, был трезв.

Dramatyczna akcja ratunkowa na poznańskiej Starołęce. Po zderzeniu 2 tramwajów, rannych 14 osób. Strażacy próbują uwolnić jednego z motorniczych. Na miejscu 2 LPR. @ RMF24pl pic.twitter.com/eCXxAOpN2N — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) August 5, 2021

Напомним, что в Польше пьяный украинец разнес дом, в котором была семья.

Новости мира: в Польше произошла авария с автобусом, который вез детей из летнего лагеря

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку