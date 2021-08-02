В Польше во второй раз за неделю подожгли центр вакцинации

В Польше во второй раз за неделю подожгли центр вакцинации

В полиции заявили, что это нападение не только на пункт вакцинации, но и "на Польское государство".

В польском Замостье подожгли эпидемиологическую станцию и пункт вакцинации.

Об этом сообщает RMF 24.

Сначала пожар возник в передвижном пункте вакцинации, а затем в здании санитарно-эпидемиологической станции. Злоумышленник разбил стекло в подвале и поджег внутренние помещения. В результате инцидента никто не пострадал.

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Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий назвал поджог "бандитским актом". Министр здравоохранения Адам Нидзельский объявил, что тот, кто поможет найти виновника поджога в Замостье, получит 10 тыс. злотых.

Это уже не первый подобный случай в Польше. На прошлой неделе антивакцинаторы подожгли центр прививки в Гродзиске-Мазовецком. Люди с логотипом организации "Польские желтые жилеты", которая позиционирует себя как тех, кто борются за свободу и сопротивляются "беззаконию правительства и полиции", хотели войти на территорию пункта. В профилях в соцсетях участники организации публикуют информацию против вакцинации от COVID-19.

Напомним, что в Польше на подпольной табачной фабрике задержали группу украинцев.

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