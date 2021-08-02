В Одессе машина провалилась в коллектор: тепловики подадут в суд (видео)

В Одессе машина провалилась в коллектор: тепловики подадут в суд (видео)

Автомобиль при падении повредил смотровые люки с тепловыми камерами.

В Одессе на улице Крымской, 62 водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и провалился в разрытый коллектор.

Об этом сообщает Telegram канал Одесса как она есть.

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Машину вытащили из ямы с помощью троса, который прикрепили к другому авто.

В КП "Теплоснабжение города Одессы" заявили, что по указанному адресу предприятие проводило ремонтные работы согласно графику подготовки к следующему отопительному сезону.

"На участке были установлены все необходимые дорожные барьеры. 15 июля раскоп был подготовлен к засыпке и асфальтированию, согласно с соответствующим актом было передано в КП" Городские дороги", — говорится в сообщении.

Руководство КП "ТМО" обратилось в полицию с целью установления личности нарушителя и планирует обратиться в суд с иском о возмещении причиненного вреда имуществу КП "ТМО".

Напомним, в столице женщина упала в яму с горячей водой. Несчастный случай произошел в спальном районе недалеко от станции метро. Очевидцы оттащили женщину от опасной пропасти и помогли подняться на ноги.

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