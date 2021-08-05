Группе Green Grey отказали в проведении концерта в День Независимости

Коллектив 24 августа хотел выступить в центре Киева.

Культовой украинскй группе Green Grey, которую ранее убрали из концерта ко Дню Независимости, теперь отказали уже и в собственном выступлении 24 августа.

Об этом организаторы концерта музыкантов сообщили на своей официальной странице в соцсети. Причиной отказа стало опять же то самое скандальное видео, в котором участник Green Grey Мурик нелестно отозвался о языковом законе.

"Мы бы хотели прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг концерта Green Grey, который Svitlo Concert планировал организовать на крыше ЦУМа. Когда команда Svitlo Concert согласовывала с представителями группы это мероприятие, то, к сожалению, не обладала полной информацией о ситуации, сложившейся вокруг группы за последние несколько месяцев. Получив ваши комментарии и запросы, увидев видео с высказываниями солиста Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие на одной из локаций, которые мы арендуем. мы, Svitlo Concert, об искусстве и культуре. Мы обожаем нашу Украину, и этим все сказано", — говорится в сообщении.

facebook.com/SvitloConcert

То самое скандальное видео

Отметим, что скандал разгорелся несколько недель назад. Участник Green Grey Дизель сообщил, что коллектив сначала пригласили принять участие в концерте ко Дню Независимости, а затем их выступление отменили. Кроме того, по словам Дизеля, их также приглашали принять участие в записи для фильма ко Дню Независимости, но затем интервью с ними тоже было отменено.

По словам организаторов праздничного концерта ко Дню Независимости, их возмутило видео, записанное другим участником Green Grey Муриком, в котором он выразил свое отношение к языковому закону. И именно это послужило решением исключить их из праздничного перформанса.

После этого, через несколько дней, Green Grey анонсировали свой концерт, который планировали сыграть 24 августа — в День Независимости, на крыше ЦУМа в центре города.

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